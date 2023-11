Lunedì 20 a Cerignola il corso di formazione sulla prevenzione della violenza agli operatori sanitari

Lunedì 20 novembre 2023, a partire dalle ore 9,00, a Cerignola, presso Palazzo Fornari (piazzale S. Rocco, 32) si terrà il progetto formativo “Aggressioni e atti di violenza verso gli operatori: prevenzione e tecniche di gestione secondo l’approccio Total Worker Health ®”. Il corso, promosso dalla ASL Foggia e dall’Ospedale “Bambino Gesù”, è parte integrante del progetto aziendale di promozione della salute nei luoghi di lavoro “Total Worker Health”. L’obiettivo dell’evento è fornire ai lavoratori indicazioni per prevenire e affrontare il rischio di violenza e aggressione. Ai partecipanti saranno offerti gli strumenti per una corretta individuazione, rilevazione e valutazione di tale rischio professionale. Ampio spazio sarà riservato alle specifiche tecniche per prevenire e gestire situazioni critiche e di controllo degli utenti aggressivi. Nel corso dell’evento sarà presentato il Protocollo aziendale per la “Gestione integrata del rischio aggressioni in ASL Foggia”. Frutto della collaborazione con il “Bambino Gesù” di Roma, il Protocollo definisce le linee guida che, partendo dalla valutazione del rischio, permettono di identificare rapidamente tutte le misure idonee a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e a prevenire le occasioni di aggressione.

PROGRAMMA

8.00-9.00 Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale didattico-Test iniziali

9.00-09.45 Introduzione e saluti istituzionali

Direttore Generale ASL di Foggia Antonio Giuseppe Nigri

Sindaco di Cerignola Francesco Bonito

Direttore Sanitario ASL di Foggia Stefano Porziotta

Responsabile SIRGISL Regione Puglia Danny Sivo

Direttore Dipartimento di Prevenzione Giovanni Iannucci

Moderatori: Salvatore ZAFFINA-Direttore UOC di Medicina del Lavoro, Ospedale Bambino Gesù

Guendalina DALMASSO-Dirigente Psicologo, Referente di attività per il Sostegno Psicologico Second Victims, Ospedale Bambino Gesù

9.45-10.30 Maria Rosaria VINCI-Dirigente Medico UOC di Medicina del Lavoro, Ospedale Bambino Gesù: “Il modello POP e la promozione della salute del lavoratore secondo l’approccio TWH®”

10.30-11.15 Salvatore ZAFFINA-Responsabile UOC di Medicina del Lavoro, Ospedale Bambino Gesù: “Neurobiologia della resilienza”; “La psiconeuroendocrinologia dello stress”

11.15-11.45 Break

11.45-13.00 Guendalina DALMASSO-Dirigente Psicologo, Referente di attività per il Sostegno Psicologico Second Victims, Direzione Sanitaria, Ospedale Bambino Gesù

Il fattore umano nella gestione del rischio aggressioni

Il protocollo Second Victims ed Il percorso Help Point e discussione dei casi clinici

Come contenere i comportamenti aggressivi: strategie di gestione emotiva e comportamentale per ridurre il rischio di aggressioni

Sapersi relazionare con una persona aggressiva: la giusta risposta per prevenire e/o disinnescare: esperienze pratiche

13.00-13.10 Carmela FIORE-Direttore Distretto Socio Sanitario di Manfredonia- Maria SILVESTRE Referente Rischio Clinico ASL Foggia: Le aggressioni in ASL FG: lo stato dell’arte

13.20-13.30 Vincenzo MAROTTA-Coordinatore dei Medici Competenti ASL Foggia: Il Protocollo aziendale per la gestione integrata delle aggressioni

13.30-13.40 Michele FINI-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ASL Foggia: L’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione nel TWH

13.40-13.50 Ada ARSA-Dirigente SPESAL ASL Foggia: Il ruolo dello SPESAL nella gestione dell aggressioni nei luoghi di lavoro

14.00-14.30 Test di verifica dell’apprendimento e Questionario di valutazione del corso.