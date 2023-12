Malcore al 96′, il Cerignola riprende la Virtus Francavilla in una partita rocambolesca (3-3)

In una rocambolesca e incredibile partita, l’Audace Cerignola riesce a conquistare un punto in casa della Virtus Francavilla (3-3): i gialloblù avanti 0-2 si fanno rimontare e rischiano grosso, poi in extremis dagli undici metri evitano una sconfitta che sarebbe stata dolorosa. Tisci deve inventarsi letteralmente la difesa: squalificato Allegrini, fuori causa Martinelli e Ligi, si conferma però il classico 4-3-2-1 con Gonnelli affiancato da Bianco al centro. D’Ausilio agisce largo a destra in mediana, D’Andrea e Leonetti alle spalle di Malcore. Due le novità nell’undici disposto da Occhiuzzi (3-4-1-2): Macca sulla trequarti più Polidori a sostituire in avanti Artistico, appiedato dal giudice sportivo. La gara entra subito nel vivo: al 6′ tiro a spiovere di De Marino, palla alta di poco; dall’altra parte il tentativo in controbalzo di Bianco dopo una ribattuta da corner termina a lato. Al quarto d’ora è strepitoso l’intervento di Forte sulla sforbiciata di Malcore nel cuore dell’area di rigore, le squadre giocano a viso aperto e si fronteggiano cercando di sfruttare la velocità. Minuto 27, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Risolo tocca di braccio in area di rigore: Malcore trasforma impeccabilmente dal dischetto per il sesto centro del suo campionato. Reazione immediata dei padroni di casa, Giovinco calcia troppo d’esterno e la traiettoria si alza sulla traversa. Il Cerignola allestisce una pregevole manovra e raddoppia quando il cronometro segna il 33′: Leonetti pesca sul secondo palo per Malcore che rimette al centro, Forte respinge ma ben appostato c’è Ruggiero che prontamente spedisce in fondo al sacco. É il secondo centro per il centrocampista italoinglese. Gli ofantini sembrano prendere il sopravvento e falliscono una buonissima chance in ripartenza, al 40′ però la difesa alleggerisce in maniera non perfetta consentendo l’inserimento centrale di Biondi, atterrato negli ultimi sedici metri. Il penalty stavolta è per gli imperiali, Polidori spiazza Krapikas ed accorcia le distanze. Un primo tempo ad alti ritmi si chiude senza recupero.

Polidori spaventa l’Audace dopo nemmeno un minuto della ripresa, la soluzione incrociata col mancino fa la barba al palo alla sinistra di Krapikas, idem per Carella poco più tardi. La Virtus capitalizza l’ottimo avvio di seconda frazione, agganciando la parità al 53′: Giovinco sfrutta il lavoro di Polidori e con un destro leggermente deviato insacca per il 2-2. Il Cerignola accusa il colpo e subisce l’intraprendenza dei brindisini, al 58′ nuova massima punizione per gli uomini di Occhiuzzi. Tocco di mano di Gonnelli, anche se dalle riprese televisive resta il dubbio se effettivamente il fallo fosse dentro l’area. Il duello Polidori-Krapikas si risolve ancora a favore dell’attaccante, i biancazzurri così completano la rimonta. Buono spunto di Russo sulla corsia mancina, stacco di Malcore ma centrale e controllato senza patemi da Forte. I primi cambi nei gialloblù vedono in ritorno in campo di Capomaggio dopo quasi due mesi e l’ingresso di Sosa (fuori D’Ausilio e D’Andrea). Krapikas a stretto giro salva i suoi due volte al 73′: prima sul primo palo sulla fiondata di Biondi, poi sulla testata sottomisura di Polidori. Il subentrato Fornito non va lontano dal realizzare il poker, Tisci inserisce anche Neglia nel finale e il Francavilla resta in dieci per il doppio giallo sventolato a Risolo (87′). Sei i minuti di recupero assegnati dall’arbitro, Forte è nuovamente prodigioso sull’inzuccata di Malcore al 93′, ma non è finita. L’assedio ospite porta i suoi frutti al 95′, quando Monteagudo para sulla linea di porta il colpo di testa di Capomaggio: rosso e terzo rigore della serata. Malcore sceglie la battuta centrale e di potenza che buca il portiere e sigla il definitivo 3-3.

Pur rabberciato e con tantissime assenze, il Cerignola non incappa nella seconda sconfitta consecutiva e, come auspicato dal suo allenatore alla vigilia, nonostante le difficoltà ha dato risposte in termini di abnegazione e carattere. Sono 22 i punti in classifica delle ‘cicogne’, al decimo posto al pari di Foggia e Catania: lunedì prossimo, nella penultima d’andata, il derby di Capitanata contro i rossoneri al “Monterisi”.

VIRTUS FRANCAVILLA-AUDACE CERIGNOLA 3-3

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte, Accardi, Monteagudo, De Marino, Carella, Biondi, Risolo, Di Marco (79′ Zuppel), Macca (92′ Enyan), Giovinco (68′ Fornito), Polidori (78′ Izzillo). A disposizione: Carretta, Castiglia, Lo Duca, Vantaggiato, Serio, Yakubiv, Vapore, Martina, Latagliata. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas, Coccia, Bianco (93′ Botta), Gonnelli, Russo, D’Ausilio (68′ Capomaggio), Tascone, Ruggiero (82′ Neglia), D’Andrea (68′ Sosa), Leonetti, Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Prati, Bezzon, Vitale. Allenatore: Ivan Tisci.

Reti: 28′ Malcore (rig., AC), 33′ Ruggiero (AC), 41′ Polidori (rig., VF), 54′ Giovinco (VF), 60′ Polidori (rig., VF), 96′ Malcore (rig., AC).

Ammoniti: Risolo, Polidori, Accardi, Giovinco, De Marino (VF); Bianco, Coccia, Tascone (AC). Espulsi: Risolo (VF) all’87’ per doppia ammonizione e Monteagudo (VF) al 95′ per aver privato di una segnatura sulla linea di porta.

Angoli: 8-6. Fuorigioco: 1-1. Recuperi: 0′ pt, 6′ st.

Arbitro: Scarpa (Collegno). Assistenti: D’Angelo (Perugia)-Piatti (Como). Quarto ufficiale: Lascaro (Matera).