Malcore inaugura l’operazione rinnovi dell’Audace Cerignola

Ha iniziato il campionato mettendo la firma su tre dei quattro gol dell’Audace Cerignola, confermando la sua centralità anche nel nuovo progetto tecnico. Ad ulteriore testimonianza della sua importanza, per Giancarlo Malcore il premio attribuitogli dalla società è il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2024) per un’altra stagione. L’attaccante nato a Milano, arrivato sul Tavoliere nell’ottobre del 2020, è diventato una colonna imprescindibile degli ofantini, fra i protagonisti assoluti del percorso che dalla D ha portato al professionismo. Grazie alla fiducia del ds Di Toro e di Pazienza, ha saputo ritrovarsi dopo qualche annata incolore, trovandosi a meraviglia in un ambiente fatto a misura per lui: a Cerignola ha trovato la compagna e da qualche mese è diventato papà, ormai dunque per lui una seconda casa. Il bomber è ripartito alla grande anche nella nuova stagione e, con il rigore messo a segno nella trasferta contro il Sorrento, ha tagliato il traguardo delle 100 reti in carriera, di cui ben 65 in maglia Audace in 105 presenze nelle varie competizioni. Nella recente sessione di calciomercato si erano fatte voci di interessamenti di Avellino e anche Lecco, ma senza imbastire reali trattative o discorsi seri.

L’intenzione di Malcore è sempre stata quella di dare la priorità ad un club e a una piazza che lo hanno fin da subito coccolato e messo nelle condizioni di esprimersi al meglio sotto ogni punto di vista, calcistico prima ed umano poi. La riconoscenza del bomber nei confronti dei gialloblù si tradurrà dunque in un rinnovo, del quale si attende solo l’ufficialità pur essendo ormai cosa fatta. Lo stesso discorso interesserà altre pedine dello scacchiere, in un programma già a suo tempo annunciato da Di Toro: accordo raggiunto anche per l’estensione dei contratti per Tascone e D’Andrea, fissati incontri a breve anche con Ruggiero e D’Ausilio.

Intanto il Cerignola ha conosciuto l’avversaria nel primo turno di coppa Italia, sarà sfida esterna alla Turris, match che presumibilmente si giocherà mercoledì 4 ottobre, dato che domenica 1 le ‘cicogne’ saranno impegnate a Taranto. In caso di passaggio del turno, si affronterà la vincente del confronto fra Juve Stabia e Potenza. Tutte le attenzioni però sono concentrate sul campionato e sul derby casalingo di lunedì con il Brindisi, alla ricerca della prima affermazione in seguito a due pareggi. Allenamenti intensi e ritmo serrato per offrire al pubblico del “Monterisi” una prestazione di alto livello.