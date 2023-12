Malcore infallibile dal dischetto, il Cerignola riparte dal derby: Foggia battuto 2-0

Torna a riassaporare il successo l’Audace Cerignola, e lo fa nella sfida più sentita. In uno dei posticipi della 18^ giornata di campionato, va in scena il quarto derby col Foggia di questo 2023, e ad aggiudicarselo nell’impianto di via Napoli sono nuovamente gli ofantini. Mister Tisci schiera l’Audace con un 4-3-2-1, che vede il rientro di capitan Allegrini al centro della difesa e Bianco in mediana, D’Ausilio e D’Andrea ad agire alle spalle di Malcore. Il Foggia mandato in campo dal tecnico ad interim Olivieri scende in campo, invece, con un 3-4-2-1, con Peralta e Schenetti a supporto di Tonin. Partita che stenta a decollare, è evidente il peso della posta in palio avvertito da ambo le parti. Il primo appunto degno di nota è da parte degli ospiti, con Schenetti che al 7’, servito da Tonin, lascia partire una conclusione dal limite cha va a lato non di molto. Due minuti più tardi ci prova D’Andrea a scuotere la squadra di casa, ma il suo destro a rientrare non sorprende Nobile. La prima frazione sembra scivolare via senza squilli, con una seconda metà in cui si registrano i forfait per noie muscolari di entrambi i capitani. Al 30’ getta la spugna Allegrini, sostituito da Capomaggio, mentre al 37’ è Rizzo a dover uscire anzitempo, lasciando spazio a Garattoni. La sfida sale però d’intensità sul tramonto del primo tempo. Al 41’ è il Foggia a farsi pericoloso con un’incursione dalla sinistra di Tonin che serve nel cuore dell’area Peralta, ma l’italoargentino non impatta bene e la palla si spegne sul fondo. È di un minuto dopo l’episodio che sblocca il match. Verticalizzazione di Tascone per Malcore, con il centravanti trattenuto in area dal difensore avversario Riccardi: il signor Nicolini ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Dagli undici metri il numero 9 gialloblu è glaciale: palla da una parte, portiere dall’altra e 1-0 Audace. Un istante prima dell’intervallo è il Foggia a rendersi di nuovo pericoloso con una conclusione dalla distanza di Di Noia, a lato di poco.

Il Foggia parte meglio nella ripresa. Al 48’ Peralta lancia in area Schenetti, con quest’ultimo che però non inquadra lo specchio della porta. È ancora Peralta, al 50’, a provarci: stavolta si mette in proprio con una conclusione dal limite che Krapikas blocca a terra. Ancora insidiosi i ‘satanelli’, con Tonin che tenta di approfittare di una lettura difensiva non impeccabile della difesa di casa, ma il suo tiro di esterno termina alto (53’). Il Cerignola si affaccia nell’area avversaria al 59’, con la solita sgroppata di Russo sulla sinistra che mette al centro non trovando nessuno a spingerla in rete. Sul prosieguo dell’azione, Ruggiero da destra la scodella in area, ma Malcore tocca male e la sfera scivola sul fondo. D’Andrea firmerebbe il raddoppio al 61’, finalizzando una ripartenza ben orchestrata da D’Ausilio, ma l’assistente di linea ravvisa un fuorigioco. Si rinnova il duello fra Peralta e Krapikas: a vincerlo è ancora il portiere lituano, neutralizzando al 71’ un sinistro dell’attaccante rossonero ancora dal limite. Come nel primo tempo, subito dopo un’occasione ospite è la squadra di casa a creare i presupposti per il goal, ottenendo un altro calcio di rigore. Questa volta è Di Noia a commettere fallo su Tascone, entrato in area dalla destra su suggerimento del neoentrato Sosa. È di nuovo Malcore contro Nobile, con il cannoniere ofantino ad avere per la seconda volta la meglio (74’). Per il Cerignola è la rete del 2-0, per l’attaccante la quarta in una settimana (tutte su rigore), nonché il nono timbro in stagione. Il Foggia si getta in avanti per l’onore, ma l’unica nota fatta registrare è un colpo di testa di Vezzoni, servito da Frigerio, che sorvola la traversa (83’). Gli ultimi minuti di gioco sono spezzettati dal nervosismo, e dai diversi cartellini estratti dal direttore di gara. Nulla però che possa impedire all’Audace di festeggiare il ritorno al successo che mancava da cinque giornate, dall’1-0 inflitto al Catania lo scorso 12 novembre.

La squadra di Tisci sale al nono posto, in zona playoff, a quota 25 punti, staccando di 3 lunghezze il Foggia, per cui il ‘Monterisi’ resta ancora terreno proibito. Il Cerignola saluta nel migliore dei modi il 2023 davanti alla sua gente e guarda adesso, con un pizzico di fiducia in più, all’ultimo impegno dell’anno di sabato prossimo in casa del Giugliano.

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA 2-0

AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Krapikas; Coccia, Allegrini (30’ Capomaggio), Gonnelli, Russo; Tascone, Bianco; Ruggiero (88’ Bezzon), D’Ausilio (69’ Sosa), D’Andrea (69’ Leonetti); Malcore (88’ Neglia). A disposizione: Fares, Trezza, Prati, Botta, Sainz-Maza, Vitale, De Luca, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci.

FOGGIA (3-4-2-1): Nobile; Carillo, Riccardi (76′ Tounkara), Rizzo (37’ Garattoni); Salines, Frigerio, Di Noia (77’ Marino), Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin. A disposizione: Cucchietti, Vacca, Martini, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Odjer, Divietro, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou. Allenatore: Massimiliano Olivieri.

Reti: 42’ Malcore (rig.), 74’ Malcore (rig.)

Ammoniti: Capomaggio, Tascone (AC); Riccardi, Vezzoni, Garattoni, Peralta, Marino (F).

Angoli: 1-4. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 2′ pt, 5’st.

Arbitro: Nicolini (Brescia). Assistenti: Giuggioli (Grosseto)-Allocco (Alba-Bra). Quarto ufficiale: Sfira (Pordenone).