Massiccio blitz della Polizia fra Cerignola, Andria e Bitonto: controlli a tappeto

Dall’alba di questa mattina la Polizia sta eseguendo una vasta operazione con oltre 400 agenti impiegati nei comuni di Cerignola (Fg), Andria e Bitonto (Ba). L’attività vede in azione le Squadre Mobili delle Questure di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, le SISCO di Bari, Lecce, Napoli, Potenza e Campobasso, i Reparti Prevenzione Crimine provenienti da diverse parti d’Italia, gli operatori specializzati delle UOPI (Unità Operative di Primo Intervento), due elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato, unità cinofile antidroga e antiesplosivo. Sono in corso perquisizioni domiciliari volte alla ricerca di armi, munizioni e stupefacenti, posti di controllo, verifiche presso autorimesse, autoparchi, bar, sale giochi ed altri esercizi commerciali. L’operazione è finalizzata a disarticolare le basi logistiche e la filiera di supporto dei singoli gruppi criminali locali. Strutturate attività di cinturazione delle aree criminali con interventi incisivi in cantine, box, aree comuni spesso utilizzati dalla criminalità per occultare ordigni, armi, droga ed oggetti rubati.