Mercoledì 4 gennaio nel Duomo di Cerignola celebrazione eucaristica per il defunto Papa Benedetto XVI

“Tutta la nostra diocesi, unita alla Chiesa universale, si raccoglie in preghiera per il defunto papa emerito Benedetto”: si legge così nella comunicazione inviata questa mattina, 2 gennaio 2023, da mons. Antonio Mottola, vicario generale della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, al clero e ai fedeli, ai religiosi e alle religiose, ai direttori degli Uffici di Curia e ai membri dell’articolata realtà associativa. “Ci ritroveremo – continua mons. Mottola – nel Duomo di Cerignola mercoledì, 4 gennaio alle ore 19”, specificando che, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Fabio Ciollaro, esprime “il senso ecclesiale di questo momento diocesano”. Sabato, 31 dicembre, appresa la notizia della scomparsa del Papa emerito, è stato il vescovo Fabio, facendosi voce del cordoglio della Chiesa locale, a scrivere che “Noi gli saremo per sempre grati per il suo magistero profondo e sicuro, e per il suo esempio di mitezza e di umiltà. In questo momento è consolante ricordare ciò che un giorno egli ha detto: ‘Chi crede non è mai solo-non lo è nella vita e neanche nella morte’. Siamo certi che abbia potuto sperimentarlo con dolcezza anche nei suoi ultimi istanti”.