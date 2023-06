Michele Lasalvia nuovo assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Cerignola

Questa mattina il sindaco Francesco Bonito ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Cerignola: si tratta di Michele Lasalvia, 54 anni, architetto, che prende il posto dell’uscente Mario Liscio in quota “Con Emiliano”. A Lasalvia sono state inoltre affidate le deleghe allo Sviluppo e rigenerazione urbana, Manutenzione, Ciclo dei rifiuti, Transizione ecologica, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Decoro urbano e pulizia della città, Verde, Educazione ambientale, Tutela e difesa degli animali.

“Ringrazio il sindaco e la maggioranza per la fiducia accordatami attraverso un compito che sono certo di svolgere col massimo impegno e serietà. Molto è stato fatto e – dice il neo assessore Lasalvia – continueremo nel solco già tracciato da questo governo cittadino, sfruttando le opportunità offerte dal PNRR per modificare in meglio il volto di Cerignola con servizi, infrastrutture e scelte green”. “A Mario Liscio va il sentito ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale di Cerignola: in questo anno e mezzo ha dimostrato di essere un amministratore capace, attento e leale. A Lasalvia – aggiunge il sindaco Bonito- vanno gli auguri di buon lavoro, certo come sono che saprà interpretare al meglio un ruolo molto delicato e, considerato il momento storico, cruciale per la nostra comunità”.