Motociclista morto in uno schianto a Cernusco. Era originario di Cerignola

Si chiamava Vito Cascella e aveva 47 anni il motociclista che nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto è morto in un incidente a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano. L’uomo era originario di Cerignola e conosciuto nel centro ofantino.

Tutto è accaduto poco prima delle 2, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pioltello, ma da una prima ricostruzione sembra che il 47enne – forse a causa dell’alta velocità, ma sono in corso accertamenti – abbia perso autonomamente il controllo della moto finendo contro un palo. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il motociclista, in arresto cardiaco, è stato portato all’ospedale di Cernusco con manovre rianimatorie in corso, ma morto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Il 47enne aveva a lungo collaborato con il Modà, il gruppo pop nato a Cassina De Pecchi all’inizio degli anni 2000 e fondato da Francesco ‘Kekko’ Silvestre (in foto). La band ha affidato ai social un saluto speciale per Cascella, pubblicando diversi suoi scatti. “Ti ho fatto una promessa… – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dei Modà -. Non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash”. Tra i tanti che hanno voluto dire addio al 47enne sui social anche Andrea Maggio, ex assessore di Cassina, il quale sotto a una foto in cui lui compare insieme a Cascella ha scritto: “Due fratelli nel cuore”.