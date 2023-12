“Natale a Torre Alemanna”: nuovi eventi tra magia, libri e mercatino a Borgo Libertà

Tornano anche questa settimana gli appuntamenti di “Natale alla Torre”, con l’idea di regalare a grandi e piccini eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i visitatori con laboratori, magia, musica ed il mercatino natalizio. Un’occasione per riscoprire e conoscere il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola), che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II, tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea ed oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.

Gli appuntamenti proseguono nel fine settimana. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 18:00 si svolgerà la presentazione del libro “Masserie”, di Domenico Carbone, con Club Unesco. Sabato 23 dicembre, invece, sempre alle ore 18.00 torna lo spettacolo di magia dell’illusionista Alexis Arts, pronto ad incantare bambini ed adulti con la sua arte. Mercoledì 27 dicembre, infine, ci sarà il Laboratorio di biscotti per bambini (doppio turno, dalle 18:00 alle 19:00; dalle 19:00 alle 20:00. Età: 5-12 anni). “Natale alla Torre” è l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, insieme alla cooperativa Altereco, che ha risposto agli avvisi del Comune di Cerignola per attività di animazione territoriale per il periodo di dicembre-gennaio. Per conoscere il programma è possibile consultare la pagina facebook: Torre Alemanna. «Se il Circolo diventa un accogliente salotto pronto a ricevere eventi buoni a svolgersi comodamente seduti, circondati da addobbi brillanti e colorati, fuori bellissime luminarie accendono il cortile dove si esibiscono artisti di strada, e illuminano mercatini di artigianato e di cibo che delizieranno la permanenza delle famiglie presso il complesso museale» dicono i promotori dell’iniziativa.