Netti, capogruppo FdI: «A Palazzo non va tutto liscio, guerra aperta in maggioranza»

«Un gruppetto di consiglieri di maggioranza va in pellegrinaggio dal sindaco a chiedere la testa della dirigente e vice segretaria. E lui esegue. Ma a modo suo: la dirigente resta ma non sarà più vice segretaria. Un segnale che, comunque lo leggiamo, è ambiguo. Insomma, saranno le polemiche dell’ultimo concorso, sarà che neppure loro sono contenti dell’andazzo di questa amministrazione, ma nel centrosinistra è guerra aperta. E chiunque ora si alza e pretende. E chi lavora per la città?», si interroga Nicola Netti, consigliere comunale nonché capogruppo di Fratelli d’Italia in una breve nota stampa giunta in redazione.