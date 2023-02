Nicola Netti nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale

Nicola Netti è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. Ieri mattina, le dimissioni dal ruolo di Antonio Giannatempo che resterà al suo fianco come consigliere comunale. «Lascio l’incarico per ragioni personali – scrive l’ex sindaco – convinto che Nicola ricoprirà al meglio questo nuovo ruolo e porgo a lui i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che insieme a lui e a tutto il partito continueremo a lavorare in alternativa all’attuale maggioranza, con una precisa idea di città». «Ringraziamo Antonio Giannatempo per l’impegno fin qui profuso – commenta il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Gianvito Casarella -. Il partito resta a disposizione del gruppo consiliare col consueto supporto nell’approfondimento e nelle proposte sui temi di interesse cittadino». Il 44enne Netti guiderà da oggi il gruppo consiliare: «Orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata – fa sapere -. Fratelli d’Italia, a Cerignola come ormai in tutta Italia, si candida ad essere il locomotore di una coalizione che deve presto tornare a ben amministrare Cerignola, dialogando con i cittadini e con tutte le forze alternative alla sinistra».