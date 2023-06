L’associazione politica Noi-Comunità in movimento promuove un confronto pubblico sulle prospettive del centrosinistra a Cerignola, attraverso un comunicato stampa giunto in redazione e che segue integralmente. «È decisamente tempo di rimettere la politica al centro…del villaggio. Senza scadere nella blasfemia ma, per chi la pratica, essa dovrebbe avere la stessa sacralità della chiesa. Per questo, per riportarla in auge, abbiamo pensato di lanciare un’idea: proporre un incontro, nelle forme del dibattito pubblico, fra tutte le componenti partitiche della macro area del centro sinistra cerignolano. In attesa di contatti organizzativi per luogo e ora, la proposta è di far partecipare tre rappresentanti per ciascuna delle due aree del centrosinistra ofantino, moderate dal presidente dell’associazione Noi, Benedetto Mandrone, per dialogare sui temi cari alla città, dal ciclo rifiuti al gettito Tari, dalla questione sicurezza al decoro urbano. Il tutto per provare a immaginare le prospettive del centro sinistra locale. In maniera pacata, chiara, trasparente e al cospetto della città tutta. Seguiranno aggiornamenti dopo l’odierno invio degli inviti ai vari segretari e rappresentanti di partito».