“Non è vero…ma ci credo!”, ‘I napoletani per caso’ tornano in scena nel prossimo fine settimana

«Non è vero…ma ci credo!» è uno dei pilastri della storia del teatro napoletano. La commedia, in tre atti, scritta da Peppino De Filippo e la cui prima assoluta risale all’ottobre del 1942, ebbe popolarità tale da ispirare anche un film omonimo dieci anni più tardi. A riportarla in scena sul palco del Teatro Mercadante di Cerignola è la compagnia locale de ‘I napoletani per caso’. Nati ormai più di vent’anni fa, I napoletani per caso hanno alle spalle un percorso nella reinterpretazione dei classici della commedia partenopea di tutto rispetto: da «Natale in casa Cupiello» a «La Fortuna con la F maiuscola» passando attraverso altre.

«Questa commedia è considerata il capolavoro comico della produzione teatrale di Peppino De Filippo. Il tema trattato è la superstizione, che parrebbe appartenere a un passato lontano, sconfitto da una società fatta di scienza e conoscenza. Ma così non è -afferma la regista della compagnia, Palma Perchinunno -. Il filosofo Benedetto Croce, a chi gli chiese cosa pensasse della superstizione, rispose: “Non è vero niente, ma prendo le mie precauzioni”. Così come il grande Eduardo De Filippo in un’intervista affermò: “Essere superstiziosi è da ignoranti, non esserlo porta male”. Noi, dunque, che ignoranti non vogliamo apparire, quando ci sentiamo rivolgere la domanda “Sei superstizioso?”, la risposta che diamo è sempre la stessa: “Chi io? Nooo…!!!”».

Gli attori che compongono la compagnia de ‘I napoletani per caso’ sono (in ordine alfabetico): Milena Berardi, Davide Botte, Barbara Calvio, Giuseppe Cirulli, Giuseppe Crudele, Patrizia Dibisceglia, Savino Dibisceglia, Giuseppe Diploma, Valentina Graziano, Vincenzo Labroca, Tina Marzucco, Nunzio Montrone, Beppe Rendine, Nino Schiavulli. I progetti di scena sono di Francesco Chiappinelli, il make-up di Francesca Labroca mentre alla fotografia c’è Agostino Lo Conte. Il calendario prevede quattro giorni di spettacoli, con ingresso alle ore 20.30 e apertura sipario alle 21.00, i prossimi 23, 24, 25 e 26 Marzo.

