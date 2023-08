Non solo slot: ecco i migliori passatempi alternativi sui casinò online

I casinò online offrono molto di più delle tradizionali slot machine, dato che presentano un’ampia varietà di passatempi alternativi altrettanto divertenti e coinvolgenti. Basti ad esempio pensare alla modalità del casinò live, insieme ai giochi di carte come il poker nelle sue diverse varianti, il blackjack e il baccarat. In altre parole, la lista di giochi d’azzardo presenti su questi portali online è molto lunga, e oggi scopriremo insieme quali sono le principali alternative alle classiche macchinette digitali.

La modalità casinò live e Crazy Time

La modalità casinò live è indubbiamente una delle più apprezzate da chi frequenta le sale da gioco digitali. Consente infatti di vivere un’esperienza particolare, con alcune similitudini con i casinò terrestri: in sintesi, pur rimanendo a casa propria, il giocatore può sperimentare una sessione di gioco presso una sala reale, collegandosi via webcam e ammirando un croupier in carne e ossa che gestisce il gioco in remoto. Tra i giochi da casinò live più popolari in assoluto troviamo Crazy Time. Questo passatempo, ideato dalla software house Evolution Gaming, si basa sulla presenza di una grande ruota della fortuna che offre premi con un fattore moltiplicatore. Questo particolare gioco si fa notare per via di alcune funzioni bonus molto interessanti, che hanno ovviamente il compito di moltiplicare le vincite del player. I bonus, presentati sotto forma di mini-giochi, sono 4 in totale: Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip e Crazy Time. Naturalmente Crazy Time non è l’unico gioco presente in modalità live, ma entra comunque di diritto nella lista dei più particolari e unici. Non a caso, ancora oggi risulta essere uno dei più apprezzati da chi ama dedicarsi al gambling online dal vivo.

Le scommesse virtuali live

Le scommesse virtuali live rappresentano un’ulteriore forma di intrattenimento alternativa proposta da alcuni casinò online. Questa modalità di gioco, ancora di nicchia, consente di scommettere su eventi sportivi simulati, che vanno dal calcio al tennis, passando per il basket e l’ippica. Il funzionamento di questa opzione è molto simile a quello delle scommesse sportive tradizionali. Il giocatore, infatti, deve scegliere un evento, studiare le quote, scommettere e attendere l’esito. Nelle varianti live delle scommesse virtuali, è possibile piazzare le proprie puntate ad evento in corso, con le quote che cambiano a seconda dei risultati registrati fino a quel momento. Anche in questo caso, le similitudini con le scommesse live sono molte, il che semplifica l’approccio al gioco. Naturalmente non cambia il “succo”: si scommette non su eventi reali, ma su match simulati su schermo da un software, con un’esperienza molto simile a quella dei videogiochi. Da sottolineare che la grafica degli eventi simulati ha raggiunto un livello di realismo e di eccellenza davvero notevole. Un fattore che, chiaramente, ha contribuito ad accrescere ancor di più il fascino e l’interesse nei confronti delle scommesse virtuali live. Infine, i portali di gioco online che offrono questa opzione presentano un numero molto ampio di eventi simulati sui quali è possibile scommettere, rendendo più varia la scelta dei giocatori.