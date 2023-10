Nuove prospettive di impegno sui beni confiscati, assemblea tematica della Consulta provinciale per la legalità

Beni confiscati alle mafie in Capitanata, bilanci e prospettive per il futuro. È questo il focus che verrà affrontato nel corso della prossima assemblea della Consulta provinciale per la Legalità in programma venerdì 27 ottobre, alle ore 17.00, presso la sala consiliare del Comune di Cerignola. “La Consulta – spiega il vicepresidente Giuseppe La Porta – ha recentemente deciso di svolgere le proprie assemblee periodiche in modalità itinerante in vari centri della provincia, per incontrare le diverse realtà del territorio e favorirne il coinvolgimento attivo. Il 27 ottobre a Cerignola incontreremo le tre realtà del Terzo Settore che gestiscono altrettanti beni confiscati alla criminalità organizzata, destinati al riuso sociale. Avremo anche una testimonianza da San Nicandro Garganico e un approfondimento sul tema a cura di Massimo Monteleone e Paolo Di Fonzo”.

Il tema scelto per il prossimo incontro non è casuale: i beni confiscati rappresentano una preziosa opportunità per le comunità e per l’intero territorio. Sono segni tangibili del cambiamento possibile che ha come protagonisti attivi gli stessi cittadini. La Consulta, con le decine di realtà che la animano – istituzionali ed associative – è impegnata nella promozione e nella diffusione della cultura della legalità, nella consapevolezza che il contrasto ai fenomeni legati alla criminalità organizzata si possa realizzare attraverso un’azione il più possibile sinergica e coordinata tra i vari attori del territorio e con l’attivazione della cittadinanza attiva. Tutte le realtà del Terzo Settore sono invitate a partecipare all’assemblea del 27 ottobre.