Nuovo consiglio (il 7 dicembre) sulla sfiducia al Presidente Sabina Ditommaso

Maggioranza in cortocircuito dopo che a poche ore dal consiglio del 30 novembre (che avrebbe dovuto discutere la sfiducia alla presidente Ditommaso) si ritorna a bomba con la convocazione dei un consiglio comunale monotematico sul medesimo tema. Unico punto è appunto la Mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale avv. Sabina Ditommaso – revoca incarico al Presidente del Consiglio Comunale. Giovedì 30 la maggioranza aveva messo da parte il punto (non senza polemiche) in favore della discussione del Dup e di altri punti. La situazione sembrava aver imboccato una nuova fase di stallo (come quella estiva), invece no.

Poche ore dopo la nuova convocazione. Il posto della Ditommaso, in caso di sfiducia, sarebbe occupato da un civico per equilibrare i pesi in maggioranza tra Pd e Civici. L’operazione, in più, sarebbe “benedetta” dal gruppo dirigente di via Mameli. Infatti, la questione vera è proprio l rappresentatività dei civici: non potendo dar loro un nuovo assessorato (significherebbe far fuori uno tra Dibisceglia, Cicolella, Bruno o Gianfriddo) l’unica pedina cedibile sarebbe la presidenza del consiglio.

Non è detto che non vi siano comunque nuovi colpi di scena, considerato quanto avvenuto in passato. E comunque la Ditommaso, certamente, adirebbe le vie legali, forte della legittimità del proprio ruolo e anche del parere del segretario comunale. Nel tentativo di una risoluzione bonaria – sarebbero infatti già roventi i cellulari, con chiamate incrociate tra Foggia e Bari -, il Pd vuol salvare la faccia, altri coltivare i propri interessi. I vertici dell’amministrazione nel ruolo di spettatori. Resta una domanda: cosa c’entra l’interesse della città e cosa c’è di politico nella sfiducia ad un presidente eletto esattamente due anni prima dall’intera maggioranza?