Nuovo crollo nella notte a Palazzo Carmelo | Foto Gallery

Nella notte, alle ore 5,25 per la precisione un boato ha svegliato la zona “Carmine”: laddove erano venute giù le volte (nel pomeriggio di ieri) sono crollati anche muri e facciata su via Vittorio Veneto.

Quella porzione di Palazzo Carmelo si è sgretolata e le macerie hanno invaso l’intera strada. Per un puro caso, o forse sarebbe il caso di dire “per fortuna”, non vi sono stati danni a persone o cose. Nonostante gli operai avessero puntellato fino a tarda sera proprio la facciata (in foto si vede parte di essa ancora interessata dal puntellamento) lo storico convento, poi municipio della città fino ai primi anni ’90, non ha retto.

Oltre le polemiche politiche e i facili rassicuranti proclami, nel day-after ci sono due priorità: la messa in sicurezza di quanto rimane in piedi (soprattutto per quel che riguarda la parte di via Vittorio Veneto) e la necessità di far luce su eventuali responsabilità. Seppure il tutto è frutto dell’incuria pluriennale (gli ultimi 30anni) non si può non rilevare come le segnalazioni siano state tante negli anni da parte di residenti e cittadini. In comune giace depositata una raccolta firme dei residenti. A fine agosto scorso su segnalazione dei residenti fu effettuato un intervento su uno dei balconi, visibilmente pericolante. Ad aprile scorso una interrogazione del consigliere Marcello Moccia.

Adesso gli interrogativi vertono sul fronte del “si poteva evitare”? La parte antistante, angolare, tra via Vittorio Veneto e la facciata della Chiesa del Carmine va messa in sicurezza: visibile una lesione e, dunque, esiste la possibilità che non sia sicura. Sul fronte anteriore (corso Gramsci) sono in corso i lavori ma anche lì andrà effettuata una ricognizione puntuale. In ultimo sarebbe auspicabile verificare se, accortamente, prima dell’inizio dei lavori (che, specifichiamo, non interessavano la parte crollata) si siano messe in sicurezza, oltre alla porzione interessata dai lavori, anche le strutture adiacenti.

