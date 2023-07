Ondata di caldo: la Asl Foggia invita a seguire le buone norme e i consigli medici

A causa dell’ondata di caldo che sta interessando il territorio stanno aumentando le chiamate al 118 e gli accessi ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri aziendali.

Come comportarsi?

Al momento la situazione è sotto controllo. Per evitare, tuttavia, momenti di sovraffollamento nei Pronto Soccorso e per consentire una corretta gestione del sistema dell’emergenza urgenza, la ASL Foggia invita le persone a seguire in modo responsabile le buone norme per proteggersi dal caldo e le indicazioni mediche. È opportuno contattare il 118 e rivolgersi ai Pronto Soccorso solo per situazioni ad elevata criticità. Per i casi meno gravi le persone possono rivolgersi ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale e alla guardia medica turistica. In Capitanata sono attive 12 sedi di guardia medica turistica di cui 5 operative H24 e 7 H12. Riepiloghiamo il decalogo del Ministero della Salute per proteggersi dal caldo: