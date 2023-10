Onofrio Giuliano rinuncia alla carica di Commissario straordinario dell’Ente Fiera di Foggia

“Con profondo rammarico sono a comunicare la rinuncia alla carica di COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ENTE FIERA di Foggia conferitami nello scorso Aprile dalla Giunta Regionale Pugliese. La mia decisione fa seguito a tutta una serie di difficoltà procedurali successive all’atto di nomina da parte della Giunta Regionale che non hanno consentito ad oggi, di superare la incompatibilità fra il ruolo di Commissario Straordinario, e quello, da me ricoperto, di Presidente del Distretto Agroalimentare Puglia Federiciana. Ritengo quindi doveroso da parte mia rinunciare a questo prestigioso incarico, soprattutto per evitare che il perdurare di una situazione di stallo possa contribuire a rallentare l’operazione di rilancio di un Ente, quale la Fiera di Foggia, che necessita assolutamente ed in tempi brevissimi, di una guida forte e qualificata. Ritengo altresì infondate le voci su presunte ostilità politiche e/o ambientali che, di fatto, non ci sono state. Ringrazio vivamente il Presidente Michele Emiliano, per la stima e la fiducia che ha riposto in me ritendendomi idoneo a ricoprire questo ruolo”. Così Onofrio Giuliano, in una nota stampa giunta in redazione, spiega le ragioni della rinuncia all’incarico.