Onorevole sconfitta per la Biogustiamo Flv Cerignola con la vicecapolista Francavilla

La Biogustiamo Flv Cerignola impensierisce la vicecapolista Vipostore Francavilla e per poco non trascina la sfida al quinto set: finisce 1-3 per le brindisine al pala “Tatarella” (15-25; 15-25; 25-23; 22-25 i parziali). Privo di capitan Viscito, coach Tauro schiera Fracchiolla quale opposto confermando nel resto le giocatrici nella formazione iniziale. I primi due set vedono il maggior tasso tecnico del sestetto di Giunta, abile a portarsi sul doppio vantaggio. Nella terza frazione tornano decisamente in partita le rossogialloblu, che riescono a bucare l’attenta difesa ospite: Casa si carica il peso dell’attacco accompagnata da Fracchiolla e Cellamare, così il match viene riaperto. Ofantine che restano a contatto per tutta la durata del quarto periodo, con la speranza di giocarsi il tie break: gli sforzi si arenano sul 22-23, dove le arancioblu si dimostrano più salde nell’aggiudicarsi la posta in palio. Al cospetto di una avversaria temibilissima e assai dotata tecnicamente, più che soddisfacente la prestazione della Biogustiamo, soprattutto in relazione alla seconda metà di gara. Lo spirito evidenziato nel terzo e quarto parziale è la base di partenza per avviarsi alla fase cruciale del campionato, a partire dall’altro complicatissimo impegno di sabato prossimo, in casa della battistrada Fasano.