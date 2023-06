Ordinanza su pulizia e manutenzione dei terreni. Sanzioni per i contravventori

Pubblicata lo scorso 9 giugno l’Ordinanza n. 144/6 a firma del Sindaco Francesco Bonito in cui si ordina ai proprietari o conduttori di terreni lo sfalcio d’erba, la manutenzione e la pulizia. Questo «allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all’igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l’incolumità delle persone».

Interventi che «dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso ENTRO E NON OLTRE IL 20 giugno 2022». Infatti «in caso di inadempimento» vi sarà «l’applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dai vigenti regolamenti comunali di Polizia Urbana per le aree urbane e di polizia Rurale per le aree rurali, (da 60 a 360€ nel primo caso e da 80 a 480 € nel secondo)».

Gli interventi, come si legge nell’ordinanza, riguardano nello specifico: