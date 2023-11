Orientamento al lavoro all’Istituto Agrario Pavoncelli

Nell’ambito del progetto “Work Days” del Comune di Cerignola, finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso “Punti Cardinali-Punti di Orientamento per la Formazione e il Lavoro”, martedì 7 novembre si è tenuto un JOB DAY “Coltiva il tuo futuro: formazione e lavoro in agricoltura”. Sono intervenuti Pio Mirra, dirigente scolastico del Pavoncelli, Sergio Cialdella, assessore attività produttive del Comune di Cerignola, Michele Tridentino, Presidente Collegio Provinciale dei Periti agrari e Periti agrari laureati di Foggia, Angelo Mauriello, vicePresidente Assoenologi sez. Puglia-Basilicata-Calabria, Michela Manduano, amministratrice “Mandwinery srl” e Pietro Fragasso, Presidente cooperativa sociale “Pietra di scarto”. Presenti le referenti del “Centro informa” del Comune di Cerignola Anna Barbieri e Mattea Belpiede.

All’attività di orientamento hanno partecipato gli studenti delle classi IV e V dell’indirizzo “Agraria, articolazione Viticoltura ed Enologia” del Pavoncelli, guidati dai rispettivi docenti tutor per i PCTO. Presentate dai relatori le opportunità post-diploma sia per quanto riguarda il settore terziario della formazione sia gli inserimenti in contesti lavorativi libero-professionali che nel settori primario che dell’agroalimentare e agroindustria. Presentato il corso di specializzazione in enologia presso il Pavoncelli a cui si accede con il possesso del diploma in Agraria e consente di conseguire il titolo di “Enotecnico”, figura professionale molto richiesta nel panorama lavorativo del territorio di riferimento. Attenti e interessati gli studenti perché l’orientamento professionale può essere davvero fondamentale per la carriera lavorativa futura. Un orientamento professionale efficace aiuta realmente le persone a raggiungere il loro potenziale, le economie a diventare più efficienti e le società a diventare più eque. L’orientamento professionale è di fatto fondamentale per le transizioni delle persone, quando si effettuano scelte in materia di istruzione e formazione, e per la mobilità all’interno del mercato del lavoro.