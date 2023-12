Ospedale di Cerignola: entro fine dicembre disponibile la nuova TAC acquistata con fondi Pnrr

È in arrivo a Cerignola la Tac Computerizzata 128 Slice, del valore di 529.000 euro, acquistata con fondi PNRR nell’ambito del programma di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. L’attrezzatura, dotata di intelligenza artificiale e di un sistema di controllo della struttura di scansione che consente di ridurre i tempi dell’esame, sarà consegnata e collaudata entro fine dicembre e attiva da gennaio. Nel frattempo, da venerdì 15 dicembre, stazionerà in un’area adiacente al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” una TAC mobile (in arrivo da Modena) che sarà operativa per le emergenze sino all’attivazione della nuova TAC. L’ammodernamento tecnologico e digitale finanziato con fondi P.N.R.R. si concluderà con l’installazione di una risonanza magnetica di ultima generazione (per un finanziamento di 913.000 euro) in grado di effettuare esami su tutti i distretti anatomici in campo neurologico, muscoloscheletrico, addominale, vascolare, senologico, cardiologico e total body e di un tavolo radiologico telecomandato digitale (dal valore di 246.000 euro) con ribaltamento motorizzato e portata massima di 250 kg per rendere l’esame accessibile a tutti i pazienti. Delle stesse apparecchiature saranno dotati anche i Presidi Ospedalieri di San Severo e Manfredonia.