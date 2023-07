Ottimo bilancio per la Dream Team di Cerignola nei campionati nazionali di Danza Sportiva

Si sono conclusi a Rimini i campionati italiani edizione 2023 di Danza Sportiva, con un bilancio assai lusinghiero per i partecipanti di Cerignola. La scuola di ballo Dream Team, diretta dalla maestra Michela Bove, oltre al titolo di vicecampionessa nazionale ottenuto da Desirée Bove, ha totalizzato due vittorie tricolori e un terzo posto nelle rispettive categoria della specialità latinoamericano. A conseguire il gradino più alto del podio Emanuela Cirulli (14 anni, undici volte campionessa italiana, campionessa assoluta 2023 e detentrice in carica del titolo mondiale) e il piccolo Gabriele Perchinunno, appena 9 anni. Per la 15enne Miriam Direda invece, vice campionessa del mondo, una comunque ottima medaglia di bronzo. Risultati riportati sotto lo sguardo vigile e attento della maestra Michela Bove, che coi suoi insegnamenti ha fatto di questi ragazzi, seppur giovanissimi, dei veri campioni professionisti. Festeggiati questi allori, lo sguardo è rivolto già ai prossimi appuntamenti, nei quali continuare a tenere alto il nome della città. Altrettanto ha fatto anche Noemi Cuocci, tesserata però per la Battaglia’s Dance Studio di Barletta, che ha vinto il titolo nella categoria 10/12 anni, la stessa per cui ha gareggiato Desirée Bove, giunta come detto seconda.