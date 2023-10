Ottimo esordio per la Mandwinery Pallavolo Cerignola: 3-1 alla Carbat Matese

Meglio non poteva avere inizio la stagione 2023-2024 per la Mandwinery Pallavolo Cerignola che, davanti ad un gremito e caloroso PalaDileo, ieri sera ha avuto la meglio sulla forte compagine campana della Carbat di Piedimonte Matese con il risultato di 3-1. Mister Sgarbi scende in campo con Altomonte in regia, in diagonale con Simeone, Gervasi e Martinelli in posto 4, Colucci e Pettinari al centro e Adorni come libero. Mister Scappaticcio per la Carbat Matese risponde con Pagliaroli, Ascensao, D’Arco, Bianchella, Confaloni, Del Vaglio e Luraghi. Il primo periodo segue la scia dell’equilibrio, con le due formazioni che si danno battaglia, ma sono le pantere ad avere lo strappo decisivo sul 25-23 per andare sull’1-0. Il secondo set segue la stessa linea d’onda del precedente ma, grazie ad una scatenata Simeone, Cerignola prende il largo e va sul 2-0 chiudendo il set 25-15.

Nel terzo parziale c’è la reazione di Matese che, con grande determinazione e complice il piccolo infortunio sopraggiunto al libero fucsia Adorni, riescono a riaccorciare le distanze riaprendo la gara del PalaDileo con un 25-16. Il quarto set vede Altomonte e Co. partire forte e prendendo passo dopo passo un vantaggio importante, che ha permesso poi di chiudere l’incontro sul 25-13 e trovare i primi tre punti della stagione ofantina. Ottima partenza per le fucsia che nonostante l’ardua partita portano a casa i tre punti aiutate anche dal calore del pubblico cerignolano, che ha supportato le ragazze fino alla fine. Ora per le fucsia due match in trasferta, prima con la Volare Benevento e poi con la Star Volley Bisceglie.