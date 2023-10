Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Come ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la più diffusa forma di cancro femminile che si sviluppa nelle cellule della mammella. Già da diversi giorni, il sistema sanitario della Regione Puglia promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare le donne tra i 50 e i 69 anni ad eseguire lo screening gratuito alla mammella, un esame capace di diagnosticare precocemente eventuali tumori maligni. Si tratta di una mammografia bilaterale, ossia di una radiografia al seno dalle radiazioni molto basse, capace di individuare lesioni e noduli prima che siano palpabili. Le donne interessate ricevono dall’ASL di appartenenza una lettera di invito, con specifiche informazioni sul giorno, la sede e l’orario dell’appuntamento. Dopo aver eseguito la visita di controllo, l’ASL di riferimento comunica via lettera l’esito dell’esame: se la diagnosi è negativa, la paziente riceve il risultato con l’invito a ripetere la visita dopo due anni; se la diagnosi è positiva, il personale medico suggerisce alla paziente di effettuare ulteriori controlli di approfondimento.

In caso di mancato invito, le donne interessate possono rivolgersi al centro Screening della propria ASL e fissare l’appuntamento per il controllo gratuito. Alla presentazione della tredicesima edizione di “Frecciarosa: la prevenzione viaggia in treno”, iniziativa promossa da Fondazione IncontraDonna e da Ferrovie dello Stato Italiane, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, si è espresso così sulla tematica: «La pandemia ha rallentato esami e diagnosi ed era necessario un messaggio forte e immediato per incoraggiare le persone a non rimandare controlli che sono essenziali. Non dimentichiamo, infatti, che la prevenzione resta la cura più efficace per prevenire l’insorgenza del cancro». Il Ministro ha poi ricordato i dati dell’Osservatorio Nazionale Screening riferiti al 2021, che mostrano un livello di copertura pari all’86%, corrispondente a più di tre milioni e mezzo di donne invitate.

Di queste, ha aderito, in media, solo il 56% anche con grande variabilità regionale. Le donne interessate a questo programma possono rivolgersi all’ASL della nostra città, situata a Cerignola in Viale XX Settembre (ex ospedale Tommaso Russo). In alternativa, restano attivi i seguenti recapiti: 0885-419329 (telefono segreteria); e-mail: dsscerignola@aslfg.it (indirizzo e-mail segreteria).