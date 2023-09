Padel della discordia, Sgarro: «certe affermazioni discordano con gli atti»

Si è parlato tanto e si continua a parlare dell’evento di Padel in piazza Duomo costato 35/49 mila euro per appena due giorni. A leggere la determina dirigenziale n. 940 del 16 agosto 2023, si può facilmente rilevare che si impegnava la somma di 35223,84 euro. Nella stessa determina, però, si evidenziava che tale impegno economico poteva subire variazioni in caso dovessero intervenire sponsorizzazioni.

A farlo rilevare è il consigliere d’opposizione Tommaso Sgarro. «Il Sindaco ci ha comunicato che sono stati raccolti 14000 euro di sponsorizzazioni (proprio dai circoli sportivi privati maggiormente interessati all’evento). La cosa che non mi quadra è che il Sindaco ha affermato che questi 14000 euro sono entrati nel calderone delle spese per l’organizzazione dell’evento anziché andare a ridurre l’impegno di spesa della municipalità previsto nella determina dirigenziale. Ma è il Sindaco che sbaglia a leggere le determine o il dirigente che non le sa scrivere? L’evento è costato 49000 euro, ad occhio e croce, il doppio di quanto avviene altrove, come per la Tari».

«Da un paio di anni a questa parte – aggiunge poi il consigliere -, in tanti comuni d’Italia si sono organizzati eventi di promozione del Padel. Tutti rigorosamente denominati “Padel sotto le stelle”. A Barletta, sono già due anni che lo organizzano non solo in estate ma anche, nella versione natalizia, a dicembre. Nulla di nuovo o di particolarmente originale, almeno all’apparenza. Altrove (da Barletta a Ravenna, da Marsala a Torre del Greco) l’evento “Padel sotto le stelle” è stato finanziato dagli sponsor (in primis dai circoli sportivi privati del relativo comune che traggono notevole beneficio dall’evento) con il simbolico contributo dell’amministrazione comunale».