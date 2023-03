Palazzo Carmelo, Liscio: «vogliamo rivalutare l’intera struttura»

E’ mancato all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale il “caso” di Palazzo Carmelo, per il quale è stato autoconvocato un consiglio ad hoc dalle opposizioni. Dovrebbe tenersi, dunque, entro una decina di giorni. Per il 10 di marzo è stata infatti già convocata la conferenza capigruppo, primo atto per giungere alla riunione nell’aula Di Vittorio.

Intanto ad anticipare alcune questioni è proprio l’assessore ai lavori pubblici Mario Liscio. «Su Palazzo Carmelo stiamo lavorando per incaricare tecnici specializzati, pensiamo al Politecnico di Bari. Questo perché non si tratta di una sola ristrutturazione ma di un lavoro laddove c’è stato un cedimento su una struttura datata» ha detto l’assessore.

«La messa in sicurezza totale è quasi completata. Tuttavia, è ferma intenzione rivalutare l’intera struttura. Questo anche attraverso un progetto che dia vita nuova alla parte interessata dal crollo. La porzione storica, il vecchio convento, è quella su corso Gramsci; la costruzione di via Vittorio Veneto fu fatta solo successivamente. Puntiamo, con il rifacimento, a rendere più funzionali quegli spazi, a modificarli anche architettonicamente per renderli più utili all’utilizzo che ne verrà fatto» ha concluso Liscio.