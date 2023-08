La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, anche per la stagione 2023-2024, le prestazioni della giovane giocatrice Elena Tarantini. Nativa di Manfredonia, classe 2004, dopo la bella stagione trascorsa in fucsia con ottime prestazioni è pronta per riconfermarsi in maglia ofantina. Per la giovane centrale si tratta di una riconferma assolutamente meritata.