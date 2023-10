Pallavolo Cerignola ed Flv cominciano nel weekend il campionato di serie B2

Al via nel weekend il campionato di serie B2 di volley che, come la passata stagione, vede ai nastri di partenza due formazioni della nostra città: Pallavolo Cerignola e Fenice Libera Virtus. Ad aprire le danze nel girone I sarà la Mandwinery allenata da Francesco Sgarbi, impegnata domani al pala “Dileo” (ore 18), con ospite la Faam di Piedimonte Matese. La società fucsia ha intrapreso un nuovo corso, cambiando la guida tecnica e avendo operato numerose variazioni nell’organico: confermate capitan Altomonte e la centrale Tarantini, nel mercato sono arrivate giocatrici come Simeone, Pettinari, Gervasi, Martinelli per creare il giusto mix fra esperienza e gioventù. L’obiettivo è sicuramente ben figurare in un raggruppamento come al solito non privo di insidie e complessità, quest’anno composto esclusivamente da squadre pugliesi e campane. L’avversaria di turno sarà al debutto assoluto sulla vetrina nazionale e, seppure la salvezza sia la priorità da matricola, ha allestito un organico sicuramente di buon livello. In panchina c’è Mario Scappaticcio, fra le atlete più di rilievo ci sono l’alzatrice Del Vaglio, la centrale Pagliaroli, le attaccanti D’Arco, Bianchella e Ascensao.

Appuntamento casalingo anche per la Flv, che ospita domenica al pala “Tatarella” (ore 18) l’Accademia Benevento. Cambio di rotta per il sodalizio rossogialloblu, passato da una linea fortemente verde ad un allestimento con diverse individualità abituate a questi palcoscenici: da Distaso a Piarulli, da Chiesa a Sollecito con la conferma di Viscito come opposto. Con queste premesse e rimasto Pino Tauro come tecnico, l’ambizione è dimenticare il campionato scorso assai negativo, concluso con la retrocessione e poi l’acquisizione del titolo sportivo dello Sportilia Bisceglie. Dall’altra parte della rete il sestetto sannita di Ruscello reduce da una salvezza e che può contare su atlete quali l’ex Dell’Ermo, De Cristofaro, Erra e Catapano, allo scopo di recitare un ruolo ben diverso nello svolgimento del torneo. Subito un test di spessore per le ofantine, le quali potranno misurare lo stato di affiatamento e gioco contro una rivale da anni presente nelle categorie nazionali.