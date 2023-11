Pallavolo Cerignola ed Flv per restare nei quartieri alti della classifica

Appaiate in classifica e con l’ambizione di restare nei quartieri alti: domenica in campo per entrambe le formazioni ofantine di volley, nella quinta giornata del girone I di serie B2, una in trasferta e l’altra in casa. Nuovo confronto con una corregionale per la Mandwinery Pallavolo Cerignola, ospite della Labruna Monopoli (ore 18). Le ragazze di Francesco Sgarbi sono reduci dall’affermazione dello scorso turno ai danni della Leonessa Altamura, in una sfida combattuta e in cui c’è stato bisogno di esibire il meglio del proprio repertorio. Le fucsia vogliono tornare ad un risultato utile lontano dal pala “Dileo” dopo il ko con la Star Volley Bisceglie, ma sanno bene che ad attenderle ci sarà un avversario con individualità di rilevo. Il team biancoverde, neopromosso in quarta serie, ha collezionato 5 punti con un bilancio in perfetta parità (due vittorie e altrettanti stop). Coach Antonello D’Alessandro ha nel suo organico giocatrici quali la centrale Cesario, il libero Cofano e le ex di turno Nuovo e Novia. Battuto nettamente dalla corazzata Star Volley, Monopoli cercherà di offrire al proprio pubblico una prova di spessore, ma dovrà fare i conti con una Mandwinery agguerrita e non disposta a cedere il passo: un match in cui servirà attenzione massima per Martinelli e compagne.

Sul parquet amico del pala “Tatarella”, la Flv riceve (ore 18) la Faam Matese, alla ricerca di continuità sia sul fronte delle prestazioni che dei punti da aggiungere al totalizzatore. Superato agevolmente lo scoglio Volare Benevento, attraverso una condotta di gara senza macchie e con buona concentrazione malgrado l’inferiore valore della rivale, il sestetto di Pino Tauro mette ora nel mirino la terza affermazione casalinga consecutiva. Le rossogialloblù dovranno badare a contenere l’entusiasmo delle campane, fresche della prima vittoria in campionato arrivata su Cutrofiano: da tenere d’occhio nel team casertano la recuperata attaccante D’Arco, più l’alzatrice Del Vaglio e Raquel Ascensao, impiegata nel ruolo di opposto. Una Flv anch’essa però carica di autostima e stimolata a confermarsi, per un gruppo di volta in volta sempre più a suo agio nel trovare i meccanismi giusti in campo. Dalla regia di Puro alle offensive di Chiesa, dalla solidità di Viscito alla guida esperta di Sollecito in seconda linea, gli aspetti positivi per le cerignolane non sono mancati in questo avvio di torneo.