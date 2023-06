Pallavolo Cerignola, Michele Valentino nuovo direttore tecnico del settore giovanile

Primi annunci in casa Pallavolo Cerignola, in vista della prossima stagione: il sodalizio fucsia, in un comunicato stampa che segue integralmente, rende nota la nomina di Michele Valentino quale direttore tecnico del settore giovanile.

È l’uomo delle scalate, è uno degli allenatori più vincenti del nostro territorio e non poteva essere fatta scelta migliore per apportare qualità al settore giovanile della Pallavolo Cerignola. Negli ultimi anni Mister Valentino è stato chiamato a riportare alla ribalta nazionale il collettivo fucsia del Presidente Russo, dopo aver vinto la Serie C nella stagione 2021/2022 e nella stagione appena terminata, ha raggiunto il picco più alto mai fatto registrare dalla formazione cerignolana in serie B2, con un quarto posto che ha esaltato addetti ai lavori ed appassionati tutti. Dopo le annate difficili legate ai protocolli anti pandemia, la stagione agonistica 2022/2023 ha rappresentato la vera ripartenza sotto il profilo della quantità dei settori giovanili, pertanto nel 2023/2024 dobbiamo puntare ogni risorsa sulla qualità dell’attività: per questo non esisteva concorrenza nella scelta del profilo di Michele Valentino, uno dei fondatori della Pallavolo Cerignola ed attualmente membro del CDA, che è già al lavoro per programmare e ricostruire uno staff tecnico che sarà dedito alla crescita umana e sportiva della ragazze giovani e meno giovani che sceglieranno di giocare a pallavolo vestendo fucsia! A Michele Valentino il nostro in bocca al lupo per l’ennesima e ambiziosa sfida a tinte fucsia!