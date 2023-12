Pallavolo Cerignola-Vesuvio Oplonti è sfida clou, la Flv non può sbagliare con Cutrofiano

Il campionato di serie B2 femminile è giunto alla decima giornata e, nel girone I, il calendario propone incontri assolutamente rilevanti per le nostre due formazioni, entrambe impegnate in casa. Al pala “Dileo” domani, con inizio alle ore 18, si confronteranno Mandwinery Pallavolo Cerignola e Co. Ge. Vesuvio Oplonti, in un autentico big match. Le ragazze di Sgarbi nel precedente turno hanno archiviato la parentesi delle due sconfitte consecutive, andando ad imporsi nettamente e con merito a Benevento sul San Giorgio del Sannio, toccando quota 18 in classifica e sistemandosi sul terzo gradino del podio, in compagnia di Altamura. A far visita alle fucsia una delle principali pretendenti alla promozione, la formazione oplontina allenata da Ciro Alminni seconda con 22 punti ed un bilancio di sette affermazioni e due sconfitte. Le campane possono vantare un organico di tutto rispetto, nel quale spiccano la laterale Campolo, l’opposto Laura Biscardi, la centrale Vujko e il libero Lanari. Reduci dallo stop interno al tie break con la Faam Matese, le arancioblu hanno l’intenzione di riprendere la caccia alla capolista Star Volley, ma dovranno fare i conti con il calore del palazzetto cerignolano e la voglia di Martinelli e compagne di tornare a gioire col proprio pubblico anche sul parquet amico. Indubbiamente una sfida dalle elevate premesse e dalla combattività assicurata.

Secondo appuntamento interno consecutivo per la Flv, in campo domenica (ore 18) al pala “Tatarella” per ospitare la Sis Med Cutrofiano. Il sestetto di Tauro ha ceduto il passo alla battistrada Star Volley cinque giorni fa, cercando per quanto possibile di mettere in difficoltà un avversario nettamente superiore. La gara con le salentine però non dev’essere fallita, perché attualmente le rossogialloblù navigano nelle sabbie mobili della classifica, da cui allontanarsi al più presto. La graduatoria infatti dice che si tratta di uno scontro diretto: 11 i punti della Flv, 8 quelli di un Cutrofiano reduce da due ko di fila e che in trasferta ha vinto solo sulla Volare Benevento, ma comunque in grado di impensierire qualsiasi rivale con la sua freschezza e desiderio di esprimersi. Le ofantine si stanno preparando consapevoli dell’importanza e della valenza ai fini dell’obiettivo stagionale insite nella partita, in cui chi ha soprattutto da perdere è forse proprio il team di casa. Mettere a punto al meglio gli schemi di gioco e far valere la maggiore esperienza i punti chiave da cui partire per Piarulli e compagnia, una vittoria consentirebbe di approcciare al prosieguo del torneo con meno pressione.