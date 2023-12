Paolo Caiazzo in scena al Roma Teatro di Cerignola con “Separati ma non troppo”

Sarà un Santo Stefano all’insegna delle risate quello del Roma Teatro di Cerignola, dove il 26 dicembre alle ore 21.00, arriverà l’attore e regista Paolo Caiazzo con lo spettacolo scritto insieme a Francesco Procopio, ”Separati ma non troppo”. Una pièce teatrale in cui la comicità si sviluppa nel tentativo di raccontare una situazione drammatica, come la separazione di una coppia dopo tanti anni di matrimonio. La commedia racconta infatti le difficoltà di Giulio, un cinquantenne che viene messo alla porta da sua moglie Patrizia e chiede ospitalità a Nicola, suo amico di calcetto e separato da tempo dalla colorita Deborah. I due uomini cominciano una simpatica quanto complicata convivenza nell’appartamento di proprietà della vicina ed eccentrica Signora Lily, ex attrice che si esercita con il loro aiuto a reinterpretare i classici del teatro. Il nuovo stile da scapolone galvanizza Giulio e consolida l’amicizia tra i due, che nel tentativo di regalarsi una serata trasgressiva, accettano un incontro al buio con due donne conosciute su Tinder. Scoprono ben presto di aver però agganciato le proprie ex e la serata prende una piega inaspettatamente piacevole. Sul palco, insieme a Paolo Caiazzo saliranno anche Daniela Ioia, Gennaro Silvestro, Irene Grasso, con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano.

“Uno spettacolo a teatro potrebbe essere il regalo perfetto da mettere sotto l’albero di Natale, dichiara Simona Sala, Direttrice del Roma Teatro di Cerignola. Non a caso abbiamo pensato a delle promozioni natalizie per incentivare la scelta di regali che donino ore di cultura e spensieratezza”. La Rassegna del Roma Teatro proseguirà il 3 gennaio con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra ICO Suoni del Sud. Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00 e il mercoledì e sabato anche la mattina dalle 10.00 alle 12:00.

Orari Rassegna Teatrale

Porta ore 20.30-sipario ore 21.00

Domenica, porta ore 19.00-sipario ore 19.30

Orari Teatro per Famiglie

Porta ore 18.00-sipario ore 18.30

Biglietti acquistabili anche online sul sito www.romateatrocinema.it.