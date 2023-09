Pareggio 2-2 tra Cerignola e Messina: gli ospiti agganciano nel finale

Bella prestazione all’esordio per l’Audace Cerignola, che nella prima uscita della Serie C 2023/24, appuntamento al Monterisi dove arrivano i siciliani del Messina, deve accontentarsi solo di un pareggio per 2-2. Nel Cerignola si vedono i neo acquisti Tentardini e Martinelli nella linea di difesa del 4-3-2-1 proposto da Tisci. Il Messina arriva a Cerignola con il consueto 4-3-3.

Primo squillo al terzo minuto con un tentativo di Scafetta dalla distanza che riesce quasi a sorprendere l’estremo difensore di casa. Al 9′ è D’Andrea, sul fronte opposto, a provare da posizione defilata un tiro che non impensierisce Fumagalli. Minuto 14′ buona iniziativa di Russo a destra che la mette al centro calciando troppo sul portiere e guadagnando soltanto un angolo. D’Ausilio si rende pericoloso al 22′ provando a sorprendere Fumagalli. Molto attivo intanto il Cerignola sulla corsia di destra. Sempre D’Ausilio al 25′ si inserisce in area, tenta il tacco ma non gli riesce la finezza. Minuto 27 Scafetta impegna con un buon tiro Trezza, sugli sviluppi è Tropea a sorprendere tutti con un sinistro all’incrocio su cui non può far nulla l’estremo difensore di casa: è 0-1 per il Messina. Passano 3 minuti e la corrente Russo da destra serve Giancarlo Malcore che davanti alla linea di porta deve solo appoggiarla dentro: è 1-1. I pericoli arrivano tutti da destra: al 36′ è D’Ausilio a rendersi pericoloso con un’incursione che non trova nessuno pronto al tapin. Ancora il numero 10 gialloblù, due minuti più tardi, tenta un tiro dalla distanza. Diagonale di Malcore al 41′ che fa la barba al palo. Ci prova anche Martinelli al 45′ di testa.

Nella ripresa al primo minuto l’Audace si presenta davanti a Fumagalli ma c’è offside. Minuto 49′ Malcore raddoppia: ripartenza del tridente d’attacco, D’ausilio passa palla al centro a Malcore, che sa l’aggiusta e calcia preciso. E’ 2-1 del Cerignola che ribalta l’iniziale svantaggio. Al 53′ è Zunno a metterla al centro per Emmausso. Minuto 59′ Martinelli salva letteralmente un goal togliendo palla dai piedi di Zullo. Cinque minuti più tardi percussione di Leonetti in area che non riesce a concludere. Al 66′ gran tiro di Zunno di poco al lato. Mister Tisci oltre a lenenti manda in campo anche Sosa. Occasionissima per l’Audace al minuto 75 con Leonetti che non riesce a calciare a tu per tu con Fumagalli. Tre minuti più tardi Zunno di testa. A 4 minuti dal termine il signor Gauzolino espelle Leonetti. Nel secondo dei cinque minuti di recupero Firenze capitalizza al massimo una punizione mettendo a segno il pareggio 2-2.

Non succede molto di più, il Cerignola sciupa l’occasione di partire con una vittoria piena; il Messina ci crede fino alla fine e trova, con un pizzico di fortuna e un fallo dubbio (anche secondo i calciatori del Cerignola) da cui scaturisce la punizione, il pareggio.

Audace Cerignola-Messina 2-2

CERIGNOLA (4–3-2-1): Trezza; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio (40’ st Bianco), Ruggiero (11’ st Leonetti); D’Ausilio (11’ st Ghisolfi), D’Andrea (24’ st Sosa); Malcore (40’ st Neglia). A disp.: Krapikas, Fares, Allegrini, Coccia, Prati, De Luca, Carnevale. All. Tisci.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Picciardi, Tropea; Scafetta (25’ st Ortisi), Giunta, Frisenna (17’ st Firenze); Zunno, Emmausso (17’ st Plescia), Cavallo (37’ st Luciani). A disp.: De Matteis, Ferrara, Salvo. AlI. Modica.

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino

RETI: 27’ Tropea, 30’ Malcore, 4’ st Malcore, 45’ + 2’ st Firenze

NOTE: Serata mite, terreno in discrete condizioni. Sono 3000 gli spettatori.

Ammoniti: 8’ Capomaggio, 18’ Ruggiero, 43’ Scafetta, 45’+5’ Pacciardi

Esplulsi: 41’ st Leonetti

Angoli: 5-1

Recupero: 2’; 5’.