Parte il trasporto sociale destinato ai disabili o autosufficienti in condizioni di disagio a Cerignola

Un servizio comunale per accompagnare cittadini disabili o autosufficienti con situazione di disagio da casa a strutture sanitarie o presso qualsiasi luogo sia necessario raggiungere. Questo l’oggetto della gara d’appalto pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Cerignola per l’affidamento del servizio di mobilità sociale destinato a soggetti portatori di disabilità residenti nel Comune di Cerignola, per un importo di circa seicento mila euro, provenienti dal PNRR, dalla missione orientata al rafforzamento della rete di infrastrutture al servizio della comunità, ed in particolare delle fasce di popolazione più fragile o in condizione di disagio.

Il servizio si articolerà in tre direttrici fondamentali, che permetteranno di dotare la città di un servizio capillare e dedicato: trasporto scolastico, trasporto da e per centri riabilitativi e sociali ed un trasporto dedicato all’accesso ai servizi di prossimità. Una grande novità per il nostro territorio, che sarà realizzata grazie ad uno dei molti finanziamenti del PNRR intercettati dall’amministrazione nel campo delle politiche sociali. La rivoluzione, infatti, comincerà a partire dall’acquisto di un nuovo scuolabus, due nuovi pullmini da nove posti ed infine un’auto attrezzata per il trasporto dei disabili. Un nuovo parco mezzi, totalmente dedicato a chi vive quotidianamente la difficoltà di raggiungere il medico curante, di essere accompagnato in un altro comune ad effettuare una visita medica o, semplicemente, di essere accompagnato a scuola.

Un risultato che l’Assessore al Welfare e Vicesindaco, Maria Dibisceglia, rivendica con orgoglio: “Abbiamo promesso che Cerignola sarebbe diventata la città dei diritti, la città di tutti. Immaginate un conoscente, un parente che oggi, ad esempio, non può recarsi al comune per poter ritirare la propria carta d’identità o non può frequentare un centro di riabilitazione perché impossibilitato. Sono situazioni di ostacoli quotidiani che noi, grazie ad una programmazione attenta a qualsiasi eliminazione di barriere per la vita dei nostri concittadini disabili, a partire da oggi, abbattiamo con felicità ed orgoglio, perché sappiamo cosa significhi per molti ragazzi e anziani”. A farle eco il Sindaco Francesco Bonito: “Voglio rivendicare questo grande risultato, uno di quelli che mi è più caro, perché rappresenta un cambiamento radicale per la vita di moltissimi concittadini. Ci aspettiamo una platea ampia di coloro che ne usufruiranno, grazie ad una rete capillare e ben studiata di trasporti. Voglio ringraziare Maria Dibisceglia e gli uffici dell’Assessorato al Welfare per il grande e meticoloso lavoro che stanno svolgendo sul PNRR e le missioni dedicate al rafforzamento delle politiche sociali della nostra città, soprattutto quelle che contribuiscono ad abbattere barriere ed ostacoli, per fare insieme un salto nel futuro di una città per tutti”.