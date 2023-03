«Partecipiamo al flash mob al fianco degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione»

«Il prossimo Sabato 25 Marzo alle 16:00 si terrà un flash mob in Piazza Duomo organizzato dal Misaac, Movimento per l’Internalizzazione e la Stabilizzazione degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione. Lo scopo del movimento è semplice: l’internalizzazione della figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione attraverso l’approvazione del DDL 236/2022. Internalizzare gli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione nell’organico del Ministero vorrebbe dire avere un servizio uniforme su tutto il territorio nazionale e dare certezza alle famiglie e ai loro figli di vedere garantita, a partire dal primo giorno di scuola e per l’intero orario scolastico, l’assistenza specialistica nonché la garanzia di una stabilità lavorativa, retribuzioni adeguate diritti e tutele per tutto il comparto degli educatori. Per questo come Consigliere Comunale chiedo a tutte le forze Politiche, Sindacali e Società Civile, liberi da ogni riferimento politico, di partecipare, per dare forza e sostegno all’iter parlamentare partito il 28 febbraio 2023 con le discussioni in senato». Così dice il consigliere comunale di maggioranza, Matteo Conversano, in un comunicato stampa giunto in redazione.