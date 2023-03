“Per gioco, solo per gioco”: il primo spettacolo di Teatro Civile in scena il 30 marzo al teatro Mercadante di Cerignola

Il 30 marzo 2023, dalle 9.30 alle 11.30, andrà in scena lo spettacolo “Per gioco, solo per gioco” presso il Teatro Mercadante di Cerignola. La rappresentazione rientra nella nuova rassegna di Teatro Civile attivata dalla Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo ordine e si propone di stimolare la crescita socioculturale dei più giovani, attraverso la rappresentazione di spettacoli che sviluppino temi di impegno sociale e civile. “Per gioco, solo per gioco”, è il titolo del primo spettacolo e racconta la storia di due vite, quella di Ludovica e Vincenzo, completamente emarginate dagli affetti e ingabbiate in un bisogno fittizio, creato appunto per gioco, solo per gioco.

Ludovica è una ragazza intelligente, simpatica e molto carina, vivace nelle sue amicizie e aperta a molte frequentazioni amorose. Ma quella che Ludovica crede essere l’effettiva realtà, non è altro che il mondo che lei stessa ha deciso di costruirsi con il suo visore tridimensionale, un apparecchio che utilizza quotidianamente nel buio della sua stanza. Sua madre rappresenta l’unica voce autentica della realtà, ma che Ludovica lascia fuori dal suo mondo. Vincenzo è invece un uomo maturo, medico per professione e padre di famiglia, impegnato nei doveri professionali, ma preso dal gioco d’azzardo. Una vincita, che allora credeva fortunata, segnerà la sfortuna dei suoi giorni e lo renderà vittima di alcuni strozzini. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Mario Pierrotti, in collaborazione con AVL Studios e Associazione Emmaus.