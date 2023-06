Per la panchina dell’Audace Cerignola contatti proficui con Roberto Taurino

Manca solo l’ufficialità, ma si divideranno le strade fra l’Audace Cerignola e Michele Pazienza. La società gialloblu si è subito attivata per cercare il suo sostituto in un novero che comprende diversi nomi: da Giuseppe Raffaele, nell’ultima stagione a Potenza; l’ex Foggia, Fabio Gallo; Fabio Tabbiani, che in questa serie C ha allenato il Fiorenzuola; Alberto Villa, reduce dall’esperienza alla Pergolettese. Il candidato numero uno però è un altro tecnico pugliese, ovvero Roberto Taurino, che fino ad ottobre scorso era all’Avellino. Il mister salentino ha avuto un preliminare approccio con la dirigenza dell’Audace e le risultanze sono state piuttosto positive: si è incamerata la disponibilità sulla proposta di un biennale e lo stesso Taurino ha registrato impressioni favorevoli su progetto e serietà del club. Registrati dunque importanti passi avanti che, se confermati definitivamente, porteranno alla fumata bianca. Novità in tal senso sono attese nel weekend, prima si annuncerà ufficialmente la separazione con Pazienza, poi si potrebbe passare all’investitura del nuovo trainer degli ofantini.

Se verranno confermate le voci sempre più insistenti, Taurino avrebbe una opportunità di rilancio e riscatto in relazione all’ultima esperienza di lavoro non proprio felice. Il 47enne ha già allenato in serie C Viterbese e nella scorsa stagione la Virtus Francavilla, portando gli imperiali al sesto posto e al secondo turno dei playoff. Anche in D trascorsi di rilievo, con Nardò prima e Bitonto poi: nell’annata 2019/20 portò i neroverdi al primo posto e alla successiva promozione, in seguito cancellata dalla sentenza di combine sul match della precedente serie D con il Picerno. Si darebbe anche un senso di continuità dal punto di vista tattico, l’ex Avellino predilige il 3-5-2 mutandolo anche in 3-4-3 attraverso proposizione di calcio offensivo ed efficace.