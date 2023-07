Piano rete ospedaliera, +168 posti in Capitanata: 48 al Tatarella

Da 13.725 a 14.666 posti letto, 941 in più. La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri, 3 luglio, l’aggiornamento del Piano della rete ospedaliera per attuare quanto previsto dal decreto ministeriale 70/2015. Il piano approvato, di fatto, non modifica l’impostazione della rete ospedaliera della Regione Puglia ma incrementa di 941 posti letto l’attuale programmazione. Una goccia nel mare della sanità pugliese, ampliamento che sarà operativo non prima di alcuni mesi.

Per quanto riguarda la provincia di Foggia, la nuova programmazione prevede un incremento di 42 posti letto nel Policlinico di Foggia, 40 al ‘Lastaria’ di Lucera, 30 al Masselli Mascia di San Severo, 48 al Tatarella di Cerignola e 8 al San Camillo de’ Lellis di Manfredonia, per un totale di 168 posti letto in più negli ospedali pubblici (da 1493 a 1661).

L’incremento riguarderà i reparti già esistenti e nello specifico:

– Cardiochirurgia, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia pediatrica, Ematologia, Grandi Ustionati, Malattie endocrine del ricambio, Neuroriabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolarigoiatra, Psichiatria, Reumatologia, Unità spinale, Urologia, Detenuti per il Policlinico di Foggia;

– Lungodegenti, Recupero e riabilitazione per il Lastaria;

– Lungodegenti, Neurologia, Pneumologia per il Masselli-Mascia;

– Chirurgia generale, Lungodegenti, Nefrologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatra, Unità coronarica, Urologia per il Tatarella di Cerignola;

– Lungodegenti per il San Camillo de’ Lellis.