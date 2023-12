Piazza Duomo e Largo Matera, Marro (FdI): «Prima l’X-Factor sui social, poi il silenzio assoluto»

«È l’amministrazione dei social contest che poi finiscono nel nulla, dopo qualche settimana di post ossessivi». Da Fratelli d’Italia, Arcangelo Marro punta il dito sui vari «X-Factor del sindaco, come sui rifacimenti di Piazza Duomo e Largo Matera, su cui è sceso uno strano silenzio». Marro richiama l’attenzione sulla sistemazione dell’area davanti alla cattedrale: «Non sappiamo quale progetto sia stato dichiarato vincitore per Piazza Duomo – osserva –né se siano stati pagati i progettisti. A noi risulta di no. Né si sa quali tempi si prevedano per l’intervento reale e con quali fondi». La questione, se possibile, è ancora più fumosa e complessa per il recupero di un sito privato all’ingresso del Borgo Antico, quel Largo Matera spoglio dal 2012, dopo l’abbattimento dell’Ex Albergo Moderno. Dapprima il concorso di idee promosso dall’amministrazione Bonito, poi anche lì, il silenzio assoluto con troppi interrogativi ancora in piedi. «Quel suolo – osserva Marro – è privato. Quali accordi ci sono col privato? Perché il sindaco se ne occuperebbe? Sono state spostate le volumetrie? C’è stata una permuta che comporterebbe l’investimento privato e non pubblico? Chi farebbe il lavoro una volta approvato il progetto? Dovremmo saperlo. Invece si tace, dopo aver sfoggiato per settimane foto progettuali sui social».