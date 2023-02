Pino Tauro nuovo coach della Biogustiamo Flv Cerignola

La Biogustiamo Flv Cerignola ha scelto Giuseppe Tauro quale nuovo allenatore della prima squadra, militante nel girone L di serie B2. Per tutti Pino, il 61enne tecnico foggiano dopo una proficua carriera da giocatore ha intrapreso quella in panchina, con eccellenti risultati sia in ambito maschile che femminile. Il suo curriculum parla di molteplici promozioni, il suo nome è legato a Cerignola, è stato già con noi, per la parentesi fra il 2016 e il 2019, sponda Fenice Volley: scalata dalla serie D alla B unica, con la conquista anche di una coppa Puglia e annessa salvezza ottenuta con una gran rimonta nel campionato nazionale maschile. Altre esperienze di rilievo a Foggia (promozione in B2) e Lucera. Negli anni scorsi ha guidato il Foggia Volley femminile, riuscendo anche in quell’ambito a conseguire il salto di categoria.

Profondo conoscitore della pallavolo, con una forte determinazione a raggiungere risultati e abituato a lavorare anche sui giovani, a Tauro è affidata la missione di centrare l’obiettivo della salvezza, in una seconda metà di torneo ancora tutta da giocare. Il coach ha già fatto conoscenza del gruppo rossogialloblu e ha diretto il suo primo allenamento, debutterà domenica prossima nella difficile trasferta a Teramo. L’intera società della Flv formula a mister Tauro i migliori auguri di buon lavoro e un caloroso in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale.