Piovono richieste all’Audace Cerignola, i gialloblu respingono al mittente

Meno di due settimane al primo appuntamento ufficiale della stagione, mentre fra una decina di giorni si chiude la sessione estiva di calciomercato. É un periodo impegnativo sui due fronti per l’Audace Cerignola, diviso fra il lavoro sul campo e le amichevoli di preparazione con le trattative per ultimare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Ivan Tisci. Nelle ultime ore, sono fioccate offerte per alcuni pezzi pregiati fra i gialloblu: dopo Cittadella e Ternana, il Brescia si è fatto vivo per Ismail Achik; per Mattia Tascone è arrivata una proposta dalla Triestina; il Lecco neopromosso in B pare sia interessato a Giancarlo Malcore; l’ambiziosa Fidelis Andria rilevata di recente da Giuseppe Di Benedetto ha messo gli occhi su Michele D’Ausilio. Nella fattispecie, su Tascone e proprio D’Ausilio la dirigenza ha opposto un netto rifiuto, per Achik i colloqui con le rondinelle sono in fase preliminare mentre per Malcore il discorso non sta particolarmente decollando. La società del presidente Nicola Grieco fa dunque muro e non recede dal suo proposito stabilito in tempi non sospetti: se qualcuno si muoverà, sarà soltanto in caso di offerta irrinunciabile e calibrata al valore del calciatore in esame.

Gli ofantini continuano il duello con il Monopoli per il portiere under Antonino Viola, in una sequenza di sorpassi e controsorpassi: l’Audace pare sia di nuovo vicina al classe 2003 e conta di chiudere a breve per l’acquisizione in prestito secco dal Lecce. In caso di eventuale partenza nel reparto avanzato, interesse per la punta slovacca 27enne Tomas Vestenicky, attualmente svincolato e con trascorsi nel settore giovanile della Roma. Il giocatore era in prova col Brindisi ma a quanto pare il Cerignola ha contattato proficuamente il suo agente trovando un accordo di massima, da ratificare in un incontro fra le parti. Piace per il centrocampo Jacopo Dezi del Padova, per il quale però i veneti puntano ad uno scambio con il Cesena. Altra priorità delle ‘cicogne’ è trovare destinazione agli esuberi, in modo da ridurre numericamente la rosa: per il difensore Lorenzo Gonnelli si parla di un approccio con il Trento.