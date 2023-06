Polizia locale, 11 agenti in scadenza. Procede invece il concorso per 3 unità

Il tema sicurezza è questione calda a Cerignola e anche a livello di Polizia Locale si lavora, con l’arrivo dell’estate, per l’intensificazione dei turni, e per l’assunzione di nuovo personale, in considerazione del fatto che scadrà a breve il contratto per i 11 agenti assunti a tempo determinato.

L’amministrazione comunale ha previsto un concorso pubblico per 3 agenti a tempo indeterminato, il cui bando è stato pubblicato a inizio del 2023. Attualmente sono in espletamento le prove concorsuali: dal 7 al 12 luglio le prove di abilità, mentre il 17 luglio si terrà la prova scritta. L’orale avrà luogo tra il 24 e il 28 luglio. Il 31, l’ultimo scoglio, la prova psicotecnica attitudinale. «Si è già insediata la commissione – ha detto l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella –, partiremo a breve con le prove e contiamo di rispettare i tempi previsti. Certo, concludendo le procedure il 31 luglio sarà difficile immaginare la presa di servizio il primo di agosto, ma faremo di tutto per velocizzare anche in questa fase. È chiaro che con la fine del contratto per 11 unità si dovrà provare ad immaginare un minimo di proroga, proprio per non lasciare vuoti nelle attività di controllo per la città».

Gli agenti in servizio a Cerignola, infatti, sono poco meno di 40 e con la conclusione dei contratti a tempo determinato scenderebbero a meno di 30. Proprio in estate questo non è possibile. Per ovviare l’assessore Cicolella prospetta un dopo concorso che, oltre i 3 posti messi a bando, possa procedere ad uno scorrimento di graduatoria e dar vita ad altre assunzioni, come già previsto dagli obiettivi di programmazione. I partecipanti sono più di 300 e l’assunzione, verosimilmente, non potrà avvenire prima dei venti giorni successivi al 31 luglio, quando scadranno gli 11 agenti a tempo indeterminato. Proprio i vigili in scadenza furono inseriti a scaglioni, prima tre e poi altri otto, e hanno goduto delle proroghe da dicembre a maggio e poi da maggio a luglio prossimo. La possibilità di una nuova mini-proroga di fatto è nell’aria. Anche se molti di questi si sarebbero aspettati un percorso differenziato che conducesse alla stabilizzazione. L’unica agevolazione sta nel fatto che nel concorso è previsto un punteggio aggiuntivo per chi ha già svolto servizio da agente.

Con l’arrivo del caldo estivo i cerignolani passeggiano a sera lungo il corso cittadino e vi è la necessità che questo sia presidiato, come sta avvenendo, dalla Polizia Locale, anche per evitare che possano sfrecciarvi a velocità bici elettriche e ciclomotori. Difficile immaginare un miglioramento della situazione con 11 unità in meno e 3 nuove assunzioni ma l’assessore alla sicurezza è fiduciosa, immaginando qualche proroga e tempi molto rapidi per assunzione e scorrimento. Con l’auspicio che siano in molti ad esser dichiarati idonei e il 20% della graduatoria (limite massimo previsto per lo scorrimento) rappresenti un numero consistente.

Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno