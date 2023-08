Premiata al WINEHUNTER AWARD la Mandwinery: spicca Bisciù

Prestigioso traguardo per la Mandwinery che anche in estate continua ad incassare riconoscimenti nazionali e internazionali per le sue produzioni. Ad esser premiato come eccellenza, nella città di Merano, è il rosato da Nero di Troia dell’azienda cerignolana, Bisciù, in occasione del WINEHUNTER AWARD 2023 all’interno del Merano WineFestival.

Si tratta del premio di eccellenza ed alta qualità assegnato annualmente a prodotti vitivinicoli e culinari, ai distillati ed alle birre. Il premio viene attribuito a prodotti nazionali ed internazionali che, a seguito di una attenta valutazione, raggiungono un punteggio minimo di 90 punti su 100, e garantisce così al consumatore finale la qualità superiore del prodotto.

Ben 8 commissioni di assaggio, guidate da The WineHunter Helmuth Köcher; ogni commissione composta da almeno tre membri, tra cui tecnici, sommelier, baristi, enotecari, giornalisti di settore e appassionati di vino. Ogni degustazione valuta non più di quaranta vini con batterie di massimo cinque vini. Le bottiglie vengono aperte almeno due ore prima della degustazione. Alla commissione sono fornite le seguenti informazioni: Vitigno Vinificazione Annata zona di provenienza, tipologia.

Bisciù (il Nero di Troia premiato) è un vino incredibilmente identitario e caratteristico del territorio di produzione (la Puglia). Colore rosa vivace. Al naso appare estremamente intenso e piacevole. Si evidenziano, a primo impatto, note fresche di ciliegia, amarena, ribes, mora e violetta. In bocca si riscontra un ottimo equilibrio tra acidità e morbidezza. Si evidenzia anche una straordinaria persistenza con una spiccata sapidità.

«Ricevere un importante riconoscimento in una terra, l’Alto Adige, dove si producono vini di ottima fattura ci rende davvero orgogliosi del lavoro fatto in questi anni». A dirlo Michela Manduano, amministratore della Mandwinery, che ha aggiunto: «non è semplice proporre fuori dalla Puglia un vino, il Nero di Troia, che non è troppo conosciuto, soprattutto vinificato in rosato. Anche su questo fronte il nostro è un impegno chiaro: lavorare e promuovere vini che raccontano un territorio, in questo caso il nord della Puglia, facendone apprezzare tutte le caratteristiche».