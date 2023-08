Premio Zingarelli, ecco i dieci finalisti per sezione

La giuria del premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’ stringe la rosa dei finalisti. “Un lavoro non facile – commenta il presidente del Premio Antonio Daddario -. Tutti gli iscritti mettono passione nella propria opera e ripongono grandi speranze in questo concorso. Scegliere è un compito arduo per i nostri giurati e lo fanno seguendo le proprie emozioni, quelle racchiuse nelle poesie e nei racconti dei partecipanti” conclude Daddario. La rosa dunque si stringe attorno a 10 finalisti per sezione. A mirare alla corona d’alloro e alla pubblicazione della propria poesia inedita nell’antologia edita dall’associazione Motus alla fine del concorso:

Valeria Prat (Elvira Trap) ‘Ancora una volta’

Alessandro Corsi ‘Pensando a Langton Hugues’

Lucio Schiuma ‘Fermati amore’

Giordano Ripalta ‘Il silenzio delle cose’

Lorenzo Papetti ‘Un nuovo domani’

Maria Pia Romano ‘Cuore ludico’

Maria Rosaria Intermite ‘Forse, Domani’

Francesco Adragna ‘Lacrime’

Mancino Lucia ‘Dimenticarsi?’

Gianni Terminiello ‘Clessidra Notturna’

Mentre tra gli autori di libri editi troviamo:

Raffaele Valentini, I fiori sono righe rosse e bianche (Porto Seguro)

Alfonso Santamaria, A Dio per sempre (Amazon Italia Logistica)

Maria Pia Romano, Le stagioni del viaggio (Besa Muci)

Carlo De Angelis, Il cervo rosso (Ed Divina Follia)

Cinzia Micci, Per adesso (Porto Seguro)

Laura Leoni, L’utopia di un architetto (Edda Edizioni)

Maurizio Mazzotta, Dapprima erano ombre (Essere uomo)

Antonio Scommegna, Tu non sei più straniera per il mio cuore (Labirinto poetico)

Laura Sangalli, Il dolore del pulviscolo (Lessico corrente)

Elisabetta Cossari, Le alchimie del cuore (Aletti editore)

L’elenco, riportato in ordine casuale, è già all’ulteriore valutazione della Giuria presieduta dall’Accademica della Crusca prof.ssa Gabriella Alfieri. Soltanto tre per sezione gli autori che saranno invitati a calcare il palco nella serata di gala il prossimo 30 settembre.