Presentata questa mattina la quarta maglia celebrativa dell’Audace Cerignola

É stata presentata questa mattina, presso l’azienda Masiello Food, la quarta maglia celebrativa dell’Audace Cerignola, sulla quale campeggerà quale sponsor proprio il nome dell’impresa che produce conserve alimentari. «É la prima volta che l’Audace si dota di una quarta maglia, devo ringraziare la famiglia Masiello perché la forza della società sta anche nella vicinanza degli sponsor, sono felicissimo di questa giornata», ha detto il presidente gialloblù Nicola Grieco. «Ringraziamo noi l’Audace per questa possibilità, speriamo che la maglia porti fortuna – affermano i fratelli Alessandro, Francesco e Valerio Masiello -. Ci auguriamo prosegua a lungo l’entusiasmo che si vive seguendo le vicende della squadra della propria città». Testimonial scelto e modello speciale l’attaccante Giancarlo Malcore: la casacca è su sfondo rosso con inserti blu e richiami gialli su colletto, spalle e maniche sulla parte frontale, mentre sul retro interamente rossa con numero e nome del calciatore in giallo. Lo speciale kit debutterà in occasione di un medesimo appuntamento di rilievo, il derby di Capitanata contro il Foggia, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20.45 allo stadio “Monterisi”.