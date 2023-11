Prevenzione del diabete e della vista: Leo e Lions Cerignola promuovono screening gratuiti

In occasione della Giornata mondiale del Diabete, tenutasi lo scorso 14 novembre, il Ministero della Salute ha lanciato un appello: «Sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete, fornire informazioni sulla prevenzione alla malattia ed educare le persone a conoscerne le cause, i sintomi e le possibili complicanze». I Leo e Lions Club di Cerignola hanno sentito il dovere di accogliere questo invito e, fedeli alla propria mission di migliorare la salute e il benessere collettivo, hanno pensato di allestire screening gratuiti per tutta la cittadinanza. Domenica 26 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, un’unità mobile sarà stazionata davanti all’ingresso della Villa Comunale e i medici specialisti, quali la dott.ssa Loredana Brunetti e il dott. Ferdinando Mavellia, eseguiranno degli screening sul diabete, sulla vista e sulla maculopatia dei soggetti diabetici.

Numerose sono le iniziative promosse in tutta Italia in questi giorni, e i dati che si riscontrano nel nostro Paese sono sempre più crescenti: 4 milioni di italiani sono affetti da questa malattia e si pensa che un ulteriore milione sia diabetico senza che la patologia sia stata mai diagnosticata. I sintomi per riconoscerla sono vari e si distinguono in base alla tipologia, diabete mellito tipo 1 e tipo 2. In linea generale, chi ne è affetto avverte sintomi quali sete intensa, frequente bisogno di urinare, aumento dell’appetito, offuscamento della vista, affaticamento e molti altri. Essere informati sui sintomi, sulle cause e sulla prevenzione delle malattie significa avere a cuore la propria salute e tutelare il proprio benessere psicofisico. Grazie al patrocinio del Comune di Cerignola e all’impegno di queste associazioni, anche alla nostra comunità sarà data un’opportunità per migliorare la propria consapevolezza salutare.