Primo derby stagionale per l’Audace Cerignola, col Brindisi caccia alla vittoria

Primo derby stagionale per l’Audace Cerignola: nella terza giornata del girone C di serie C, il Brindisi sarà di scena al “Monterisi”. I ragazzi di Ivan Tisci vanno a caccia della prima vittoria in campionato, dopo i due pareggi consecutivi con Messina e Sorrento. Nella trasferta di sabato scorso, gli ofantini hanno denotato gran carattere e determinazione, riuscendo per due volte a rimontare gli avversari, portando a casa un punto comunque di valore. Servirà ancora tempo per vedere il Cerignola a pieni giri, in particolar modo per ciò che concerne gli automatismi fra i vari reparti: la squadra si sta ambientando al nuovo modulo tattico e qualcosa di buono comunque si intravede, specie in alcune manovre offensive che quando riuscite sono di una indubbia pericolosità. Da registrare qualcosa in difesa, tra intese da ritrovare e qualche incertezza dei portieri (vedi l’errore di Krapikas in occasione del 2-1 dei costieri): due reti subite per incontro non sono certamente un bilancio col quale sorridere, ma anche questo fa parte del percorso di definizione del miglior assetto possibile. L’occasione di contare sul proprio pubblico vuole essere sfruttata dai gialloblù, è pacifico che in caso di risultato pieno il fardello di sbloccarsi nella casella delle affermazioni verrà meno e si potrebbe acquisire una carica non marginale di autostima.

Tisci ritroverà Martinelli, scontata la squalifica: il difensore ex Catanzaro tornerà a far coppia con Ligi, mentre in porta c’è il ballottaggio fra Krapikas e Trezza. In virtù della ricerca del pieno regime, il tecnico dell’Audace non dovrebbe stravolgere lo schieramento iniziale, anche se giovedì si torna in campo per il turno infrasettimanale. In avanti inamovibile Malcore, capocannoniere con tre reti nei primi due turni del torneo.

Con l’affermazione nella scorsa edizione del girone H di serie D, il Brindisi è tornato nel calcio professionistico a dodici anni dall’ultima volta (allora si trattava della Seconda Divisione, erede della C2). Confermatissimo Ciro Danucci in panchina, i messapici hanno effettuato un robusto mercato, impreziosito negli ultimi giorni dagli arrivi degli svincolati Ganz e Galano ad incrementare qualità e tasso tecnico in attacco. Una rosa allestita secondo il criterio della commistione ideale fra giovani ed esperti: fra questi ultimi si segnalano i difensori Bizzotto, Cappelletti e Nicolao; i centrocampisti Albertini e Petrucci, le punte Bunino, Moretti e Fall. I biancazzurri non giocano da due settimane, a causa dello stop forzato dovuto al rinvio del match con il Catania, mentre all’esordio è arrivata una sconfitta beffarda nel recupero a Potenza. Un Brindisi che ha l’obiettivo della salvezza, ma che a ben guardare potrebbe candidarsi a rivelazione, in ragione della campagna acquisti svolta. Anche Danucci è tecnico che predilige un calcio propositivo e offensivo, schierando i suoi col 4-2-3-1.

Sarà il primo confronto fra i professionisti per Cerignola e Brindisi: nell’ultimo precedente, il 18 maggio 2022 in serie D, successo dell’Audace 3-0 con le firme di Malcore (doppietta) e Loiodice. Calcio d’inizio alle ore 20.45 – la sfida sarà trasmessa da Raisport, canale 58 -, con la direzione arbitrale affidata al sig. Bordin, della sezione di Bassano del Grappa.