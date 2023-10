Primo successo esterno per la Flv Cerignola, comodo 0-3 alla Volare Benevento

Seconda vittoria consecutiva – la prima in trasferta – per la Flv Cerignola, che sabato pomeriggio si è sbarazzata 0-3 della Volare Benevento (17-25; 18-25; 12-25 i parziali), nella quarta giornata del campionato di serie B2. Coach Tauro ha schierato il 6+1 formato da: Puro in regia e Viscito opposto; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. La formazione rossogialloblù è stata brava a chiarire subito le cose in campo, facendo prevalere il maggior tasso tecnico a disposizione, impedendo alle pur volenterose sannite di prendere coraggio ed entusiasmo, anche in quei minimi passaggi di rilassamento. Nella terza frazione infatti, le ofantine sono subito filate via allo scopo di chiudere la pratica, con il tecnico a concedere spazio ad alcune ragazze dalla panchina, come ad esempio Di Schiena. Terza affermazione in quattro turni per la Flv, a quota nove nella classifica del girone I: nel prossimo turno si tornerà al pala “Tatarella” per affrontare la Faam Matese, reduce dal primo successo stagionale.